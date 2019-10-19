Щербакова о своём падении на Skate America: обещаю, что такого больше не повторится

Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала своё выступление в короткой программе на первом этапе серии Гран-при Skate America в Лас-Вегасе.

«Падение — это глупая ошибка, и я обещаю, что такого больше не повторится. Постараюсь сделать для этого всё возможное. Тренер тоже сказала, что я не должна допускать таких ошибок, а для этого нужно больше концентрироваться», — приводит слова Щербаковой РИА Новости.

Фигуристка отметила, что в произвольной программе постарается продемонстрировать всё, на что способна.

По итогам своего выступления Щербакова заняла четвёртое место, набрав 67,70 балла. Произвольную программу спортсменки представят 20 октября.

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева назвала ужасным свой прокат короткой программы на Skate America.