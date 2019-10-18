Драчёв: Подчуфаровой хочется выступать на КМ, но без отборов, без конкуренции

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение о переходе Ольги Подчуфаровой в сборную Словении.

«Двоякое мнение. Я говорил, что, в принципе, она могла бы выступать и за нашу команду, только, видимо, не хочется проходить отборы. Хочется выступать на Кубках мира, но без отборов, без конкуренции. Поэтому у неё, наверное, такое решение возникло», — приводит слова Драчёва Sports.ru.

Он отметил, что 27-летней Подчуфаровой будет спокойнее в сборной Словении из-за отсутствия там сильных конкуренток.

«Там она будет выступать одна. Конечно, нам хотелось бы, чтобы она попробовала и выступала за нас, но у каждого человека своё мнение. Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше», — добавил глава СБР.

Подчуфарова дебютировала в основной сборной России в 2013 году и тогда же стала чемпионкой мира среди юниоров в гонке преследования на 10 км. На взрослых чемпионатах мира её наивысшим достижением была бронза в смешанной эстафете на первенстве 2017 года в австрийском Хохфильцене.

Ранее в СБР отреагировали на решение Подчуфаровой сменить спортивное гражданство.