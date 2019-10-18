Боец UFC Ортега: если Нурмагомедов победит Фергюсона, пусть дождётся меня

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Американский боец смешанного стиля Брайан Ортега поделился ожиданиями от возможного боя между соотечественником Тони Фергюсоном и действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Боец UFC Ортега: если Нурмагомедов победит Фергюсона, пусть дождётся меня
  • © Ethan Miller/Getty Images/AFP

«Чувствую, если кто и победит Хабиба, то Фергюсон. Если нет — придётся подождать, пока приду я», — приводит слова Ортеги MMAJunkie.

По его мнению, Фергюсон обладает отличной техникой джиу-джитсу. При этом он отметил, что в некоторых позициях Нурмагомедов также действует великолепно.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. 

Глава UFC Дана Уайт неоднократно заявлял, что следующим соперником Нурмагомедова должен стать Тони Фергюсон.

Ранее отец Нурмагомедова высказался о следующем сопернике своего сына.

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