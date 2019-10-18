Валуев ответил украинскому футбольному болельщику, оскорбившему Россию

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на резкое сообщение украинского болельщика по поводу выхода сборных России и Украины в чемпионат Европы 2020 года.

Во время веб-конференции Валуева болельщик написал, что хочет победы Украины над «сборной оккупантов». Он также дал прогноз, что Россия не выйдет из группы, так как с большими усилиями обыграла Кипр. В то же время, по его словам, украинская команда легко одолела Португалию.

«Мы тоже ждём финала чемпионата Европы. Поздравляю сборную Украины с выходом в летнюю часть чемпионата. У вас хорошая команда. Вы же лично агрессивны, поэтому обсуждать с вами какие-либо дальнейшие темы я не буду», — ответил Валуев.

Ранее теннисистка Вероника Кудерметова высказалась о своём отношении к Украине.