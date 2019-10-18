Валуев ответил украинскому футбольному болельщику, оскорбившему Россию
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- РИА Новости
Во время веб-конференции Валуева болельщик написал, что хочет победы Украины над «сборной оккупантов». Он также дал прогноз, что Россия не выйдет из группы, так как с большими усилиями обыграла Кипр. В то же время, по его словам, украинская команда легко одолела Португалию.
«Мы тоже ждём финала чемпионата Европы. Поздравляю сборную Украины с выходом в летнюю часть чемпионата. У вас хорошая команда. Вы же лично агрессивны, поэтому обсуждать с вами какие-либо дальнейшие темы я не буду», — ответил Валуев.
Ранее теннисистка Вероника Кудерметова высказалась о своём отношении к Украине.