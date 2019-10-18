Экс-наставника «Манчестер Юнайтед» Фергюсона обвинили в договорных матчах

Агент Джузеппе Пальяра заявил, что бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон участвовал в сдаче матча Лиги чемпионов с итальянский «Ювентусом».

Как сообщает The Mirror в суде присяжным рассказали о разговоре Пальяры с журналисткой, в ходе которого он рассказал о том, что шотландский специалист работал с агентами для заработка на трансферах.

Прокурор Брайан О'Нилл также отметил, что Пальяра рассказал об организации Фергюсоном договорного матча между МЮ и «Ювентусом», за что агент впоследствии подарил тренеру часы за £30 тыс.

Фергюсон тренировал манкунианцев с 1986 по 2013 год.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри начал переговоры с «Манчестер Юнайтед».