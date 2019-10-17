Васильев удивлён реакции на переход Подчуфаровой в сборную Словении по биатлону

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал мнение о намерении россиянки Ольги Подчуфаровой сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Васильев удивлён реакции на переход Подчуфаровой в сборную Словении по биатлону
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Почему всех так взбудоражила эта новость? Такое ощущение, что это Бьорндален собирается от нас уходить в сборную Словении. Да, один год она выступала хорошо, но спортсменок такого уровня у нас было много», — приводит слова Васильева ТАСС.

Он выразил удивление тем, что в соцсетях очень активно обсуждают новость о переходе Подчуфаровой в сборную Словении.

«Дожили. Говорят даже, что Подчуфарова потенциально может стать олимпийской чемпионкой. Дай бог, чтобы стала, но её последние результаты опровергают такой тезис», — приводит слова Васильева ТАСС.

27-летняя Подчуфарова дебютировала в основной сборной России в 2013 году и тогда же стала чемпионкой мира среди юниоров в гонке преследования на 10 км. На взрослых чемпионатах мира её наивысшим достижением была бронза в смешанной эстафете на первенстве 2017 года в австрийском Хохфильцене.

Ранее в СБР отреагировали на решение Подчуфаровой сменить спортивное гражданство.

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