Экс-тренер сборной России по футболу принял участие в Липецком марафоне

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Бывший тренер сборной России по футболу Александр Бородюк принял участие в первом в истории Липецком марафоне.
Экс-тренер сборной России по футболу принял участие в Липецком марафоне
  • РИА Новости

В забеге на 42 км среди женщин первое место заняла Жанна Матвеева, а у мужчин победил Никита Зиновьев.

Помимо Бородюка, в забеге приняли участие бронзовый призёр чемпионата Европы в беге на длинные дистанции Дмитрий Сафронов, олимпийская чемпионка по фехтованию Татьяна Логунова, призёр Олимпийских игр по лёгкой атлетике Олеся Зыкина и призёр Олимпиады по биатлону Иван Черезов.

Ранее Бриджит Косгей установила новый мировой рекорд в марафоне.

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