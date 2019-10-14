Экс-тренер сборной России по футболу принял участие в Липецком марафоне

Бывший тренер сборной России по футболу Александр Бородюк принял участие в первом в истории Липецком марафоне.

В забеге на 42 км среди женщин первое место заняла Жанна Матвеева, а у мужчин победил Никита Зиновьев.

Помимо Бородюка, в забеге приняли участие бронзовый призёр чемпионата Европы в беге на длинные дистанции Дмитрий Сафронов, олимпийская чемпионка по фехтованию Татьяна Логунова, призёр Олимпийских игр по лёгкой атлетике Олеся Зыкина и призёр Олимпиады по биатлону Иван Черезов.

Ранее Бриджит Косгей установила новый мировой рекорд в марафоне.