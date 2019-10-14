Игнашевич прокомментировал возможный отказ «Торпедо» от участия в РПЛ

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Старший тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал возможный отказ клуба от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Игнашевич прокомментировал возможный отказ «Торпедо» от участия в РПЛ
  • РИА Новости

«Понятно, что хочется играть в высшей лиге, но я просто занимаюсь своей работой. Роман Авдеев рассуждает как бизнесмен, и логично, что есть несколько сценариев. Мы должны быть готовы ко всему. У клуба практически нет инфраструктуры — надо немного подождать. Тем более что рано пока говорить и прогнозировать, мы до сих пор ещё можем в ПФЛ вылететь!» — приводит слова Игнашевича «Чемпионат».

В настоящее время «Торпедо» выступает в Футбольной национальной лиге и по итогам 17 туров лидирует в турнирной таблице, набрав 43 очка. Домашняя арена клуба с 2020 года будет закрыта на реконструкцию.

Ранее владелец «Торпедо» рассказал, что решение по поводу участия в РПЛ будет принято в конце сезоне.

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