Гимнастка Мельникова: после командной медали было намного проще выступать

Россиянка Ангелина Мельникова высказала мнение о своём выступлении на чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте.

«Я знала, что если сделаю свою программу в вольных упражнениях так, как я хочу, то могу быть на пьедестале. Выходила собранная и с настроем на победу, после командной медали было уже намного проще выступать, потому что за спиной уже что-то есть. Рада командному успеху, мы смогли показать, что можем бороться, горжусь, что мы вторые в мире», — приводит слова Мельниковой ТАСС.

19-летняя гимнастка завоевала бронзу в личном многоборье и вольных упражнениях, а также серебро в составе сборной России в командном многоборье.

Ранее Артур Далалоян рассказал, что доволен своим выступлением на ЧМ в Штутгарте.