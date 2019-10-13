Гимнастка Мельникова: после командной медали было намного проще выступать

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Россиянка Ангелина Мельникова высказала мнение о своём выступлении на чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте.
Гимнастка Мельникова: после командной медали было намного проще выступать
  • РИА Новости

«Я знала, что если сделаю свою программу в вольных упражнениях так, как я хочу, то могу быть на пьедестале. Выходила собранная и с настроем на победу, после командной медали было уже намного проще выступать, потому что за спиной уже что-то есть. Рада командному успеху, мы смогли показать, что можем бороться, горжусь, что мы вторые в мире», — приводит слова Мельниковой ТАСС.

19-летняя гимнастка завоевала бронзу в личном многоборье и вольных упражнениях, а также серебро в составе сборной России в командном многоборье.

Ранее Артур Далалоян рассказал, что доволен своим выступлением на ЧМ в Штутгарте.

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