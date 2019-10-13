Определились все участники плей-офф Кубка мира по регби

По итогам матчей группового этапа стали известны все участники раунда плей-офф Кубка мира по регби в Японии.

В четвертьфинале сборная Англии сыграет с Австралией, Новая Зеландия встретится с командой Ирландии, Уэльс с Францией, а Япония, обыграв в принципиальном поединке Шотландию, — со сборной ЮАР.

Четвертьфиналы состоятся 19 и 20 октября.

Сборная России, заняв последнее место в группе, не сумела выйти в финальную стадию соревнований.

Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш прошёл в 1987 году, победителем турнира 2015 года в третий рекордный раз стала сборная Новой Зеландии. Финал 2019 года состоится 2 ноября в Иокогаме.

Ранее сообщалось, что Россия намерена подать заявку на проведение КМ по регби 2027 года.