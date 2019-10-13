Определились все участники плей-офф Кубка мира по регби

Короткая ссылка
По итогам матчей группового этапа стали известны все участники раунда плей-офф Кубка мира по регби в Японии.
Определились все участники плей-офф Кубка мира по регби
  • © Kenjiro Matsuo/AFLO
  • globallookpress.com

В четвертьфинале сборная Англии сыграет с Австралией, Новая Зеландия встретится с командой Ирландии, Уэльс с Францией, а Япония, обыграв в принципиальном поединке Шотландию, — со сборной ЮАР.

Четвертьфиналы состоятся 19 и 20 октября.

Сборная России, заняв последнее место в группе, не сумела выйти в финальную стадию соревнований.

Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш прошёл в 1987 году, победителем турнира 2015 года в третий рекордный раз стала сборная Новой Зеландии. Финал 2019 года состоится 2 ноября в Иокогаме.

Ранее сообщалось, что Россия намерена подать заявку на проведение КМ по регби 2027 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить