Женская сборная России выиграла общекомандный зачёт ЧМ по боксу в Улан-Удэ
- РИА Новости
Российские спортсменки завоевали три золотые, серебряную и две бронзовые медали, показав третий результат в истории выступлений на женских чемпионатах мира.
Второе место на мировом первенстве в Улан-Удэ заняла команда Китая — одна золотая, три серебряные и одна бронзовая медали. Тройку замкнула сборная Турции, выигравшая одно золото и два серебра.
Ранее сообщалось, что протест Людмилы Воронцовой на результат финала в весе до 57 кг на ЧМ по боксу был отклонён.