Женская сборная России выиграла общекомандный зачёт ЧМ по боксу в Улан-Удэ

Короткая ссылка
Женская сборная России одержала победу в общекомандном медальном зачёте на чемпионате мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ.
Женская сборная России выиграла общекомандный зачёт ЧМ по боксу в Улан-Удэ
  • РИА Новости

Российские спортсменки завоевали три золотые, серебряную и две бронзовые медали, показав третий результат в истории выступлений на женских чемпионатах мира.

Второе место на мировом первенстве в Улан-Удэ заняла команда Китая — одна золотая, три серебряные и одна бронзовая медали. Тройку замкнула сборная Турции, выигравшая одно золото и два серебра.

Ранее сообщалось, что протест Людмилы Воронцовой на результат финала в весе до 57 кг на ЧМ по боксу был отклонён.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить