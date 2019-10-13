Женская сборная России выиграла общекомандный зачёт ЧМ по боксу в Улан-Удэ

Женская сборная России одержала победу в общекомандном медальном зачёте на чемпионате мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ.

Российские спортсменки завоевали три золотые, серебряную и две бронзовые медали, показав третий результат в истории выступлений на женских чемпионатах мира.

Второе место на мировом первенстве в Улан-Удэ заняла команда Китая — одна золотая, три серебряные и одна бронзовая медали. Тройку замкнула сборная Турции, выигравшая одно золото и два серебра.

Ранее сообщалось, что протест Людмилы Воронцовой на результат финала в весе до 57 кг на ЧМ по боксу был отклонён.