Вице-президент ФТР: не знаю, хватит ли Медведеву сил на Кубок Кремля

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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказал мнение о предстоящем выступлении россиянина Даниила Медведева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Москве — «ВТБ Кубок Кремля».
Вице-президент ФТР: не знаю, хватит ли Медведеву сил на Кубок Кремля
  • Reuters

Не знаю, хватит ли у него сил на Кубок Кремля, это же спорт, здесь нельзя загадывать. Первая половина сетки у него хорошая, он на этом турнире первый сеяный, отдыхает первый матч, а потом сыграет с победителем матча между двумя российскими молодыми теннисистами. В принципе, начало сетки у него комфортное, но в теннисе это ещё ничего не значит», — приводит слова Селиваненко Sport24.

Юбилейный, 30-й Кубок Кремля пройдёт в Москве на арене крытого ледового дворца «Крылатское» с 12 по 20 октября.

Ранее Медведев заявил, что не уверен в том, что выступит на Кубке Кремля.

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