Селиваненко: удивительно, что Медведев так долго играет на таком уровне
- Reuters
«Очередной успех Даниила. Конечно, удивительно, что он так долго играет на таком уровне, значит, находит в себе силы. Его стиль игры и физика позволяют играть столько времени на таком высоком уровне. Можно только гордиться этим», — приводит слова Селиваненко Sport24.
В финале турнира в Шанхае Медведев взял верх над немцем Александром Зверевым со счётом 6:4, 6:1.
Ранее Медведев признался, что не верит в то, что сыграл в шести финалах подряд.