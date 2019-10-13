Селиваненко: удивительно, что Медведев так долго играет на таком уровне

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал победу Даниила Медведева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.

«Очередной успех Даниила. Конечно, удивительно, что он так долго играет на таком уровне, значит, находит в себе силы. Его стиль игры и физика позволяют играть столько времени на таком высоком уровне. Можно только гордиться этим», — приводит слова Селиваненко Sport24.

В финале турнира в Шанхае Медведев взял верх над немцем Александром Зверевым со счётом 6:4, 6:1.

Ранее Медведев признался, что не верит в то, что сыграл в шести финалах подряд.