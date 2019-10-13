Рябинский считает, что Бивол готов к объединению титулов
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«В бою с Ленином Кастильо всё было хорошо, Дима победил довольно уверенно. Соперник был неудобным, но Дима уверенно держался. Показал, что способен успешно боксировать с гораздо более сильными соперниками. Необходимо двигаться к объединению поясов», — приводит слова Рябинского ТАСС.
В активе 28-летнего российского боксёра 17 побед на профессиональном ринге и ни одного поражения.
Ранее Бивол заявил, что хочет сразиться с победителем боя Бетербиев — Гвоздик.