Рябинский считает, что Бивол готов к объединению титулов

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Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский высказал мнение, что чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол готов к проведению объединительных боёв.
Рябинский считает, что Бивол готов к объединению титулов
  • Reuters

«В бою с Ленином Кастильо всё было хорошо, Дима победил довольно уверенно. Соперник был неудобным, но Дима уверенно держался. Показал, что способен успешно боксировать с гораздо более сильными соперниками. Необходимо двигаться к объединению поясов», — приводит слова Рябинского ТАСС.

В активе 28-летнего российского боксёра 17 побед на профессиональном ринге и ни одного поражения. 

Ранее Бивол заявил, что хочет сразиться с победителем боя Бетербиев — Гвоздик.

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