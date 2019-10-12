Норвежский футболист «Ростова» назвал Карпина авторитарным тренером

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн поделился впечатлениями от совместной работы с главным тренером команды Валерием Карпиным.

«С самого начала Карпин дал мне понять, чего он ожидает. Благодаря ему у меня стало всё получаться, он умеет мотивировать. Это очень авторитарный тренер. Когда он говорит, все слушают. Карпин приводит примеры из своей игровой карьеры. Может, он во мне видит молодого себя. Если у меня что-то не выходит, он оказывается рядом и помогает решить проблему. Он много для меня сделал», — цитирует Норманна Nettavisen.

23-летний норвежский полузащитник выступает за «Ростов» с января 2019 года.

Ранее сообщалось, что МЮ интересуется футболистом «Ростова».