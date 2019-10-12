Путин заявил, что Кубок Кремля внёс уникальный вклад в популяризацию тенниса

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Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Кубок Кремля, который проводится в Москве.
Путин заявил, что Кубок Кремля внёс уникальный вклад в популяризацию тенниса
  • РИА Новости

«За прошедшее время ваш престижный турнир прочно утвердился в спортивном календаре, внёс поистине уникальный вклад в популяризацию тенниса в России, зажёг на мировом теннисном небосклоне блистательную плеяду звёзд первой величины», — написано на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что соревнования по праву славятся уровнем организации и участников.

Кубок Кремля проводится в Москве с 1990 года. Действующим победителем турнира является россиянин Карен Хачанов, который в финале обыграл француза Адриана Маннарино — 6:2, 6:2.

Ранее Путин поддержал идею создания фонда финансирования футбольных клубов.

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