Легкоатлет Фара обвинил британские СМИ в расизме

Четырёхкратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике британец Мо Фара, отвечая на вопрос о дисквалификации своего бывшего тренера, обвинил британские СМИ в расизме.

Фара в интервью The Guardian отметил, что пресса изначально настроена против темнокожих спортсменов.

«Даже если буду добр с вами, буду отвечать на каждый ваш вопрос, вы всё равно будете настроены негативно. У меня нет шансов переубедить журналиста, ведь он уже решил, что будет писать в своей статье. Ваша повестка дня изначально такая. Я наблюдал такие ситуации ранее — с участием Рахима Стерлинга и Льюиса Хэмилтона», — сказал Фара.

По его словам, он удивлён тем, что ему пытаются приписать историю с дисквалификацией Салазара, хотя он в ней никак не замешан.

Фара работал под руководством Салазара с 2011 по 2017 год. Британец стал четырёхкратным чемпионом Игр 2012 и 2016 годов на дистанциях 5000 и 10 000 метров.

Ранее Фара ответил на подозрения в свой адрес после дисквалификации бывшего тренера.