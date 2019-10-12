СМИ: Болт стал участником массовой драки в ночном клубе
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- globallookpress.com
Как сообщает The Sun, потасовка произошла в клубе The Room. Спортсмен вместе с пятью друзьями начал перепалку с компанией гостей из Восточной Европы.
Отмечается, что сам Болт пытался успокоить обе стороны.
Никто из участников конфликта сильно не пострадал.
Ранее Болт заявил, что хотел бы пробежать эстафету 4×100 метров с футболистами Криштиану Роналду, Килианом Мбаппе и Гаретом Бэйлом.