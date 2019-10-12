СМИ: Болт стал участником массовой драки в ночном клубе

Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт стал участником массовой драки в одном из ночных клубов Лондона.

Как сообщает The Sun, потасовка произошла в клубе The Room. Спортсмен вместе с пятью друзьями начал перепалку с компанией гостей из Восточной Европы.

Отмечается, что сам Болт пытался успокоить обе стороны.

Никто из участников конфликта сильно не пострадал.

Ранее Болт заявил, что хотел бы пробежать эстафету 4×100 метров с футболистами Криштиану Роналду, Килианом Мбаппе и Гаретом Бэйлом.