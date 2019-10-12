СМИ: Болт стал участником массовой драки в ночном клубе

Короткая ссылка
Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт стал участником массовой драки в одном из ночных клубов Лондона.
СМИ: Болт стал участником массовой драки в ночном клубе
  • © Christophe Morin, via www.imago-/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщает The Sun, потасовка произошла в клубе The Room. Спортсмен вместе с пятью друзьями начал перепалку с компанией гостей из Восточной Европы.

Отмечается, что сам Болт пытался успокоить обе стороны. 

Никто из участников конфликта сильно не пострадал.

Ранее Болт заявил, что хотел бы пробежать эстафету 4×100 метров с футболистами Криштиану Роналду, Килианом Мбаппе и Гаретом Бэйлом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить