Кудерметова проиграла Уотсон в полуфинале турнира WTA в Тяньцзине

Россиянка Вероника Кудерметова потерпела поражение от британки Хитер Уотсон в матче 1/2 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Тяньцзине.

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Встреча продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счётом 1:6, 4:6. В финале Уотсон сыграет со шведкой Ребеккой Петерсон, которая одолела представительницу Туниса Онс Жабер. Ранее Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира WTA в Линце.