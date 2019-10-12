Кудерметова проиграла Уотсон в полуфинале турнира WTA в Тяньцзине

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Россиянка Вероника Кудерметова потерпела поражение от британки Хитер Уотсон в матче 1/2 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Тяньцзине.
Кудерметова проиграла Уотсон в полуфинале турнира WTA в Тяньцзине
  • © Joep Leenen/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счётом 1:6, 4:6.

В финале Уотсон сыграет со шведкой Ребеккой Петерсон, которая одолела представительницу Туниса Онс Жабер.

Ранее Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира WTA в Линце.

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