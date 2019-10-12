Ван дер Сар подтвердил, что заинтересован в возвращении в «Манчестер Юнайтед»

Короткая ссылка
Директор нидерландского «Аякса» Эдвин ван дер Сар заявил, что в будущем ему хотелось бы вернуться в английский «Манчестер Юнайтед», за который он выступал шесть лет в качестве игрока.

«Помимо моей семьи, у меня есть ещё две любви в жизни. Это «Аякс», который предоставил мне шанс блистать в мире футбола. И последний клуб моей карьеры, также давший мне много внимания. И конечно же, мне было бы интересно получить должность в МЮ», — приводит слова ван дер Сара Planet Futbol.

При этом он отметил, что на данный момент полностью сосредоточен на работе в «Аяксе».

Голландец выступал за футбольный коллектив из Манчестера с 2005 по 2011 год. В составе манкунианцев он четырежды выигрывал Английскую премьер-лигу, а также становился победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что МЮ интересуется футболистом «Ростова».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить