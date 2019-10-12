Ван дер Сар подтвердил, что заинтересован в возвращении в «Манчестер Юнайтед»
«Помимо моей семьи, у меня есть ещё две любви в жизни. Это «Аякс», который предоставил мне шанс блистать в мире футбола. И последний клуб моей карьеры, также давший мне много внимания. И конечно же, мне было бы интересно получить должность в МЮ», — приводит слова ван дер Сара Planet Futbol.
При этом он отметил, что на данный момент полностью сосредоточен на работе в «Аяксе».
Голландец выступал за футбольный коллектив из Манчестера с 2005 по 2011 год. В составе манкунианцев он четырежды выигрывал Английскую премьер-лигу, а также становился победителем Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что МЮ интересуется футболистом «Ростова».