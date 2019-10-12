Бобровский прокомментировал свои сейвы без клюшки в матче с «Баффало»

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Российский вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский высказался о своих сейвах без клюшки в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало Сэйбрз» (2:3 Б).

«Мои сейвы без клюшки? Всегда стараешься бороться до конца, остановить броски», — приводит слова голкипера FOX Sports.

Он также считает, что хоккеисты «Пантерз» сегодня проявили характер, сравняв счёт за десять секунд до конца игры. По его мнению, именно такие моменты сплачивают команду.

«Да, мы не смогли, к сожалению, выиграть, но одно очко тоже важно для нас», — сказал Бобровский.

Бобровский перешёл во «Флориду» в минувшее межсезонье из «Коламбус Блю Джекетс», за который выступал с 2012 года.

Ранее появилось видео сейвов Бобровского без клюшки в матче с «Баффало».

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