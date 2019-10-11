Сидорова и Ласицкене номинированы на звание лучшей легкоатлетки года в Европе

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Российские спортсменки Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене претендуют на звание лучшей легкоатлетки года в Европе.
Сидорова и Ласицкене номинированы на звание лучшей легкоатлетки года в Европе
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный Twitter Европейской легкоатлетической ассоциации.

Сидорова в этом году стала чемпионкой мира по прыжкам с шестом, а также завоевала золото на европейском первенстве в помещении. Ласицкене же стала трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, заняла первое место на чемпионате Европы в помещении и выиграла Бриллиантовую лигу.

Ранее сообщалось, что Полина Миллер номинирована на премию «Восходящая звезда» от Европейской легкоатлетической ассоциации.

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