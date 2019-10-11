Эксперт призвал российских футболистов не обольщаться по поводу побед над слабыми командами

Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец призвал действующих игроков и тренерский штаб команды не делать далеко идущих выводов из шестиматчевой победной серии в квалификационном турнире чемпионата Европы 2020 года.

«Не надо обольщаться по поводу достигнутых побед, это победы над слабыми командами. Ни зависти, ни радости большой это не вызывает, думаю, что матч со сборной Кипра будет несколько сложнее», — цитирует эксперта ТАСС.

По словам Бышовца, перед поединком с Шотландией, в котором сборная России одержала разгромную победу со счётом 4:0, он не сомневался, что у подопечных Станислава Черчесова есть достаточно преимуществ перед соперником.

«Некоторое благодушие и недооценка в первом тайме не позволили забить. Сборная Шотландии качественно улучшила организацию игры по сравнению с первым матчем. В первом тайме было очень мало голевых моментов», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Шотландию в квалификации Евро-2020.