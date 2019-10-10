Адиев объявил об уходе из «Ахмата» спустя десять дней после назначения

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Старший тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев объявил об уходе из клуба.
Адиев объявил об уходе из «Ахмата» спустя десять дней после назначения
  • РИА Новости

«Наверное, я мог бы работать вторым тренером в любом другом клубе, забыв о своих амбициях. В любом, кроме «Ахмата». Здесь — дома — я слишком пропускаю всё через себя, слишком эмоционален, а значит, мои эмоции могут мешать и команде, и главному тренеру», — написал Адиев в своём Instagram.

Он отметил, что разговоры о том, что он в будущем должен будет стать главным тренером, также не идут команде на пользу.

«Решение для меня непростое ещё и потому, что сам Игорь Михайлович настаивал на том, чтобы я продолжал работать. Между мной и Шалимовым остаются отличные, доверительные отношения, но именно поэтому я не хочу ему мешать делать своё дело», — добавил специалист.

Адиев и Игорь Шалимов были назначены соответственно старшим и главным тренерами «Ахмата» 30 сентября.

Ранее владелец «Спартака» высказался о ситуации с поиском нового главного тренера.

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