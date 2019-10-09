Тайсон посоветовал Макгрегору задуматься над своим поведением

Легендарный боксёр Майк Тайсон считает, что боец смешанных единоборств Конор Макгрегор должен заглянуть внутрь себя и изменить своё поведение.

«Конору надо заглянуть внутрь себя и сказать: «Что произошло? Почему я стал таким? Как всё это остановить?» Мы не знаем, как решить эти проблемы. В один момент мы начинаем получать миллионы долларов, таких денег у нас не было никогда, наши семьи не видели такого богатства. Нет понимания, что делать со всем этим. Даже начинаешь думать, что ты не заслужил всего этого», — цитирует Тайсона ESPN.

Конору Макгрегору грозит тюремное заключение за то, что он ударил пожилого мужчину в одном из пабов Дублина.

Ранее сообщалось, что Макгрегор вспомнил бой с Нурмагомедовым и предложил поединок в Москве.