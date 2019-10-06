Ловчев: надо убрать тренера «Оренбурга» — из-за него уволили уже двоих специалистов

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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев с иронией отреагировал на отставку главного тренера «Динамо» Дмитрия Хохлова после поражения от «Оренбурга» в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ловчев: надо убрать тренера «Оренбурга» — из-за него уволили уже двоих специалистов
  • РИА Новости

«Динамо» вроде не проваливались, старались. Мне кажется, что из нашего чемпионата надо убрать Владимира Федотова, который тренирует «Оренбург». Он обыграл две команды, из-за него сняли двух специалистов. Я горько смеюсь. Следующий соперник у них — «Крылья Советов», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

29 сентября «Спартак» объявил об отставке Кононова, который руководил командой с осени 2018 года, после поражения от «Оренбурга» в 11-м туре РПЛ. Хохлов также подал в отставку с постав главного тренера после проигрыша «Оренбургу», но уже в 12-м туре.

Ранее сообщалось, что Кононов является кандидатом на пост главного тренера «Динамо».

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