Польский журналист назвал провальным трансфер Жамалетдинова из ЦСКА в «Лех»

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Польский журналист Матеуш Сквиравски поделился мнением о будущем российского нападающего познаньского «Леха» Тимура Жамалетдинова, который был арендован у московского ЦСКА.
Польский журналист назвал провальным трансфер Жамалетдинова из ЦСКА в «Лех»
  • © Carlos Palma/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«После этого сезона он, возможно, вернётся в ЦСКА — в настоящий момент «Лех» не хочет его выкупать. К сожалению, этот трансфер получился провальным», — цитирует эксперта «Чемпионат».

По его словам, «Лех» брал форварда в расчёте на его потенциал, но ему не удалось продемонстрировать свой талант. При этом журналист отметил, что игроку могла помешать высокая конкуренция.

«В сборной Польши есть Левандовски, Милик, но номер один всё равно Леви. Так же и в «Лехе» с Гюткьером», — добавил Сквиравски.

Жамалетдинов является воспитанником ЦСКА. Он перешёл в «Лех» на правах аренды в январе 2019 года. С тех пор он провёл за основную команду «Леха» девять матчей и забил один мяч.

Ранее агент Жамалетдинова высказался о возможном возвращении футболиста в ЦСКА.

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