Глава МОК заявил, что фактов причастности ОКР к изменению данных московской лаборатории пока нет

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что на данный момент не было выявлено каких либо фактов возможной причастности Олимпийского комитета России (ОКР) к ситуации с обнаружением Всемирным антидопинговым агентством (WADA) несоответствия данных московской лаборатории.

«Сейчас мы столкнулись с новым делом, которое находится в руках WADA, но пока у нас нет указаний на то, что ОКР мог быть в это вовлечён. Так что нам остаётся только ждать решения WADA, которое будет опираться на новые правила», — приводит слова Баха ТАСС.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России срок три недели начиная с 17 сентября, чтобы представить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд направленных в их адрес вопросов.

Ранее сообщалось, что МОК не обсуждал с WADA вопрос отстранения России от ОИ-2020.