В парке «Митино» состоялся забег «Reebok. Стань человеком»

В московском парке «Митино» в рамках масштабного фитнес-фестиваля Reebok прошёл финальный забег «Стань человеком».

Фестиваль ежегодно организует компания Reebok. Мероприятие проходило 28—29 сентября. В забеге предусмотрены две категории участия: «Стандарт» (не менее 7 км) и «Элит» (не менее 10 км).

На трассе участники преодолели испытания различной степени сложности. Помимо физических данных, участники забега показали умение работать в группе.

Команда телеканала RT также приняла участие в соревнованиях и прошла полосу препятствий.

В забегах, рассчитанных на команды из шести человек, могут участвовать все желающие старше 18 лет.

Осенью 2018 года забег прошёл на Гребном канале в Крылатском.