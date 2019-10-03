В парке «Митино» состоялся забег «Reebok. Стань человеком»

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В московском парке «Митино» в рамках масштабного фитнес-фестиваля Reebok прошёл финальный забег «Стань человеком».
В парке «Митино» состоялся забег «Reebok. Стань человеком»
  • © станьчеловеком.рф

Фестиваль ежегодно организует компания Reebok. Мероприятие проходило 28—29 сентября. В забеге предусмотрены две категории участия: «Стандарт» (не менее 7 км) и «Элит» (не менее 10 км).

На трассе участники преодолели испытания различной степени сложности. Помимо физических данных, участники забега показали умение работать в группе.

Команда телеканала RT также приняла участие в соревнованиях и прошла полосу препятствий.

В забегах, рассчитанных на команды из шести человек, могут участвовать все желающие старше 18 лет.

Осенью 2018 года забег прошёл на Гребном канале в Крылатском.

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