Дзюба рассказал о травме Малкома

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Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал о повреждении полузащитника команды Малкома.
Дзюба рассказал о травме Малкома
  • РИА Новости

«Малкома вижу каждый день, не только наяву, но и во сне. Он восстанавливается. Пока не тренируется с командой, всё остальное — тайна, покрытая мраком. У него очень неприятная травма, редкая для футбола», — приводит слова Дзюбы «Чемпионат».

Малком получил повреждение бедра 10 августа в матче пятого тура Российской премьер-лиги с московским «Динамо». Бразилец летом перешёл в «Зенит» из «Барселоны» за €40 млн.

Ранее Сергей Семак исключил участие Малкома в матче ЛЧ с «Бенфикой».

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