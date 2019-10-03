Дзюба рассказал о травме Малкома

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал о повреждении полузащитника команды Малкома.

«Малкома вижу каждый день, не только наяву, но и во сне. Он восстанавливается. Пока не тренируется с командой, всё остальное — тайна, покрытая мраком. У него очень неприятная травма, редкая для футбола», — приводит слова Дзюбы «Чемпионат».

Малком получил повреждение бедра 10 августа в матче пятого тура Российской премьер-лиги с московским «Динамо». Бразилец летом перешёл в «Зенит» из «Барселоны» за €40 млн.

Ранее Сергей Семак исключил участие Малкома в матче ЛЧ с «Бенфикой».