Слуцкий заявил, что уверен в своём положении в «Витессе»

Главный тренер голландского футбольного клуба «Витесс» россиянин Леонид Слуцкий заявил, что уверен в своём положении в команде.

«У меня очень хорошие гарантии. Я полностью защищён в данный момент. Уволить меня сейчас очень сложно», — приводит слова Слуцкого Fox Sports.

48-летний специалист возглавляет «Витесс» второй сезон. В первый год под его руководством команда из Арнема заняла пятое место в турнирной таблице голландской Эредивизи. В текущем сезоне «Витесс» с 17 очками занимает четвёртое место.

Ранее сообщалось, что «Витесс» Слуцкого победил «Валвейк» в восьмом туре Эредивизи.