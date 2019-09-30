Черчесов: никогда не было тревоги за Черышева и Головина

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызовы в национальную команду полузащитника испанской «Валенсии» Дениса Черышева и хавбека французского «Монако» Александра Головина.
Черчесов: никогда не было тревоги за Черышева и Головина
  • РИА Новости

«У нас никогда не было за них тревоги. Много раз говорил, но повторю: нам не важен клуб, мы смотрим на то, как играет наш футболист. Черышев набирает форму, уже готов выходить с первых минут. Думаю, что сейчас он приедет к нам в другом состоянии. Головин играл плюс-минус так же, просто не забивал. А тут забил и моментально попал в объектив», — заявил Черчесов на пресс-конференции в РФС.

Ранее Черчесов ответил на вопрос о скандале с РУСАДА.

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