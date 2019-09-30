Черчесов: никогда не было тревоги за Черышева и Головина
- РИА Новости
«У нас никогда не было за них тревоги. Много раз говорил, но повторю: нам не важен клуб, мы смотрим на то, как играет наш футболист. Черышев набирает форму, уже готов выходить с первых минут. Думаю, что сейчас он приедет к нам в другом состоянии. Головин играл плюс-минус так же, просто не забивал. А тут забил и моментально попал в объектив», — заявил Черчесов на пресс-конференции в РФС.
Ранее Черчесов ответил на вопрос о скандале с РУСАДА.