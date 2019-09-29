Бригада арбитров из Израиля обслужит матч ЛЧ «Локомотив» — «Атлетико»

Израильский футбольный арбитр Орель Гринфельд назначен главным судьёй матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов между российским «Локомотивом» и испанским «Атлетико».

Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), помощниками Гринфельда станут Рой Хассан и Идан Яркони. Четвёртым рефери назначен Рой Рейншрейбер.

За VAR будут отвечать португальцы Жоау Пиньейру и Тьягу Мартинш.

Матч «Локомотив» — «Атлетико» состоится 1 октября в Москве на «РЖД Арене». Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» нанёс поражение «Зениту» в 11-м туре РПЛ.