Бригада арбитров из Израиля обслужит матч ЛЧ «Локомотив» — «Атлетико»
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Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), помощниками Гринфельда станут Рой Хассан и Идан Яркони. Четвёртым рефери назначен Рой Рейншрейбер.
За VAR будут отвечать португальцы Жоау Пиньейру и Тьягу Мартинш.
Матч «Локомотив» — «Атлетико» состоится 1 октября в Москве на «РЖД Арене». Начало — в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» нанёс поражение «Зениту» в 11-м туре РПЛ.