Бригада арбитров из Израиля обслужит матч ЛЧ «Локомотив» — «Атлетико»

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Израильский футбольный арбитр Орель Гринфельд назначен главным судьёй матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов между российским «Локомотивом» и испанским «Атлетико».
Бригада арбитров из Израиля обслужит матч ЛЧ «Локомотив» — «Атлетико»
  • © Maurizio Borsari/AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), помощниками Гринфельда станут Рой Хассан и Идан Яркони. Четвёртым рефери назначен Рой Рейншрейбер.

За VAR будут отвечать португальцы Жоау Пиньейру и Тьягу Мартинш.

Матч «Локомотив» — «Атлетико» состоится 1 октября в Москве на «РЖД Арене». Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» нанёс поражение «Зениту» в 11-м туре РПЛ.

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