Обвинившей тренера в насилии канадской чемпионке ОИ в бобслее разрешили выступать за США

Федерация бобслея и скелетона Канады разрешила двукратной олимпийской чемпионке по бобслею Кейли Хамфрис выступать за сборную США.

Об этом сообщает пресс-служба федерации.

34-летняя бобслеистка потребовала разрешить ей выступать за сборную США после того, как в августе 2018 года обвинила наставника канадской сборной Тодда Хейса в насилии. По её словам, специалист «эмоционально, морально и словесно» унижал её, в том числе и публично, чем сильно травмировал её психику.

Хамфрис, выступающая в соревнованиях бобов-двоек, является чемпионкой Олимпиады 2010 и 2014 годов, а также бронзовым призёром Игр-2018. В её активе также два золота, два серебра и четыре бронзы чемпионатов мира.

Ранее сообщалось, что суд Москвы отклонил иск бобслеистки Надежды Сергеевой к ФМБА.