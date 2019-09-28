Сёмин назвал неправильной свою реакцию после гола Крыховяка

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал свой жест после мяча полузащитника команды Гжегожа Крыховяка в ворота петербургского «Зенита» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мой жест судьям после гола, наверное, неправильная реакция. Но это эмоции, я же ничего вызывающего не делал», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Он при этом выразил удовлетворение от работы судей в эпизодах с использованием системы видеопомощи арбитрам (VAR).

«Пошёл к судье после незасчитанного гола «Зенита», потому что сам лично видел, что игра рукой была. Там даже без повторов было видно», — добавил Сёмин.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу железнодорожников.

«Локомотив» набрал 23 очка и поднялся на второе место в чемпионате России. «Зенит», у которого в активе столько же баллов, опустился на третью строчку.

Ранее тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что судья по делу отменил два гола в матче с «Локомотивом».

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