Гамула объяснил, почему «Динамо» оставило Хохлова до зимнего перерыва

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Менеджер-селекционер и бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула объяснил, почему московское «Динамо» оставило главного тренера Дмитрия Хохлова до зимнего перерыва.
Гамула объяснил, почему «Динамо» оставило Хохлова до зимнего перерыва
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«Никто из нас не сможет объяснить логику этого решения, пока мы не окажемся внутри клуба. К примеру, я читал, что некоторые футболисты команды с негативом отнеслись к возможному уходу Хохлова. Значит, какой-то кредит доверия ещё остался», ― отметил специалист в разговоре с RT.

Гамула добавил, что верит в возможность улучшения результатов «Динамо».

Ранее главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов взял на себя вину за поражение от «Луча». 

 

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