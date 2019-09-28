Гамула объяснил, почему «Динамо» оставило Хохлова до зимнего перерыва
- @FCDM_official
«Никто из нас не сможет объяснить логику этого решения, пока мы не окажемся внутри клуба. К примеру, я читал, что некоторые футболисты команды с негативом отнеслись к возможному уходу Хохлова. Значит, какой-то кредит доверия ещё остался», ― отметил специалист в разговоре с RT.
Гамула добавил, что верит в возможность улучшения результатов «Динамо».
Ранее главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов взял на себя вину за поражение от «Луча».