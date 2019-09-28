Гамула объяснил, почему «Динамо» оставило Хохлова до зимнего перерыва

Менеджер-селекционер и бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула объяснил, почему московское «Динамо» оставило главного тренера Дмитрия Хохлова до зимнего перерыва.

«Никто из нас не сможет объяснить логику этого решения, пока мы не окажемся внутри клуба. К примеру, я читал, что некоторые футболисты команды с негативом отнеслись к возможному уходу Хохлова. Значит, какой-то кредит доверия ещё остался», ― отметил специалист в разговоре с RT.

Гамула добавил, что верит в возможность улучшения результатов «Динамо».

Ранее главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов взял на себя вину за поражение от «Луча».