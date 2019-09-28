Лебеденко считает, что у Игнашевича получилось из футболиста стать тренером
«Наверное, ещё на закате карьеры Игнашевич начинал себя готовить к этому. Ему очень здорово удалось из игрока стать тренером. Пока начинающим, но тем не менее уже сейчас всё организованно. У Игнашевича были сильные учителя. Он постарался взять от них лучшее, переложив на свою схему работы. Пока всё получается», — сказал Лебеденко «Известиям».
После 14 туров «Торпедо» лидирует в турнирной таблице ФНЛ, опережая ближайшего преследователя на четыре очка. Для Сергея Игнашевича это дебютный сезон во главе клуба.
Ранее Игнашевич назвал ФНЛ лучшей лигой в мире.