Лебеденко считает, что у Игнашевича получилось из футболиста стать тренером

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Форвард клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Торпедо» Игорь Лебеденко оценил работу экс-капитана сборной России Сергея Игнашевича на посту главного тренера клуба.

«Наверное, ещё на закате карьеры Игнашевич начинал себя готовить к этому. Ему очень здорово удалось из игрока стать тренером. Пока начинающим, но тем не менее уже сейчас всё организованно. У Игнашевича были сильные учителя. Он постарался взять от них лучшее, переложив на свою схему работы. Пока всё получается», — сказал Лебеденко «Известиям».

После 14 туров «Торпедо» лидирует в турнирной таблице ФНЛ, опережая ближайшего преследователя на четыре очка. Для Сергея Игнашевича это дебютный сезон во главе клуба.

Ранее Игнашевич назвал ФНЛ лучшей лигой в мире.

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