Комитет Галицкого в РФС прорабатывает реформы по развитию детско-юношеского футбола
- РИА Новости
Как сообщает «Спорт-Экспресс», на данный момент комитет работает над несколькими инициативами, среди которых:
— зачисление детей в государственные футбольные школы с шестилетнего возраста, а не с девяти лет;
— создание юношеской лиги для игроков не старше 15 лет, а также для футболистов до 19 лет;
— введение правила, согласно которому футболист будет обязан отправлять в воспитавшую его школу при подписании профессионального контракта часть зарплаты. Отмечается, что речь идёт о 5% от дохода за первый год контракта;
— изменение подхода к финансированию школ;
— изменение методики подготовки тренеров для детско-юношеских команд.
Ранее сообщалось, что РФС смягчил наказание «Зениту» за инцидент с фанатами и ОМОНом.