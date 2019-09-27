Комитет Галицкого в РФС прорабатывает реформы по развитию детско-юношеского футбола

Комитет детско-юношеского футбола Российского футбольного союза (РФС), которым руководит владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, работает над несколькими реформами.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», на данный момент комитет работает над несколькими инициативами, среди которых:

— зачисление детей в государственные футбольные школы с шестилетнего возраста, а не с девяти лет;

— создание юношеской лиги для игроков не старше 15 лет, а также для футболистов до 19 лет;

— введение правила, согласно которому футболист будет обязан отправлять в воспитавшую его школу при подписании профессионального контракта часть зарплаты. Отмечается, что речь идёт о 5% от дохода за первый год контракта;

— изменение подхода к финансированию школ;

— изменение методики подготовки тренеров для детско-юношеских команд.

Ранее сообщалось, что РФС смягчил наказание «Зениту» за инцидент с фанатами и ОМОНом.