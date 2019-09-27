Сергей Иванов объяснил свои слова по поводу футбольных фанатов

Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов ответил на критику со стороны депутата Госдумы Игоря Лебедева по поводу его высказываний о футбольных болельщиках.

«Удивлён, что депутат Лебедев не понимает смысловой и семантической разницы между словами «болельщик» и «фанат». Болельщиков подавляющее большинство. Фанатов, которые хулиганят на футбольных аренах, очень мало», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Он выразил мнение, что фанатам неинтересен сам спорт. По его словам, они только наносят вред футболу, используя пиротехнику, скандируя нецензурные кричалки и поджигая кресла. Иванов подчеркнул, что по этой причине и назвал фанатов дебилами.

«Эти дебилы подводят не только футбол, но и все остальные виды спорта: баскетбол, хоккей и другие, где таких проявлений, к счастью, нет. Так что извиняться мне не перед кем: перед дебилами я извиняться не буду, а болельщиков я и не оскорблял», — заключил Иванов.

До этого он высказался за возвращение пива на баскетбольные матчи, заявив, что в этом виде спорта другая культура боления и «там нет фанатов-дебилов, как на футболе, которые всё это дело портят».

Ранее почётный президент Единой лиги ВТБ назвал российский клуб, работающий по принципам НБА .