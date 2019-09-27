Сергей Иванов объяснил свои слова по поводу футбольных фанатов

Короткая ссылка
Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов ответил на критику со стороны депутата Госдумы Игоря Лебедева по поводу его высказываний о футбольных болельщиках.
Сергей Иванов объяснил свои слова по поводу футбольных фанатов
  • РИА Новости

«Удивлён, что депутат Лебедев не понимает смысловой и семантической разницы между словами «болельщик» и «фанат». Болельщиков подавляющее большинство. Фанатов, которые хулиганят на футбольных аренах, очень мало», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Он выразил мнение, что фанатам неинтересен сам спорт. По его словам, они только наносят вред футболу, используя пиротехнику, скандируя нецензурные кричалки и поджигая кресла. Иванов подчеркнул, что по этой причине и назвал фанатов дебилами.

«Эти дебилы подводят не только футбол, но и все остальные виды спорта: баскетбол, хоккей и другие, где таких проявлений, к счастью, нет. Так что извиняться мне не перед кем: перед дебилами я извиняться не буду, а болельщиков я и не оскорблял», — заключил Иванов.

До этого он высказался за возвращение пива на баскетбольные матчи, заявив, что в этом виде спорта другая культура боления и «там нет фанатов-дебилов, как на футболе, которые всё это дело портят».

Ранее почётный президент Единой лиги ВТБ назвал российский клуб, работающий по принципам НБА .

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить