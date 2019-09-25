СМИ: ПСЖ обсуждает с Неймаром продление контракта

Бразильский нападающий Неймар может продлить контракт с французским футбольным клубом ПСЖ.

Как сообщает Le 10 Sport, руководство клуба провело встречу с представителями игрока после матча первого тура Лиги чемпионов с «Реалом» (3:0).

Парижане намерены предложить форварду, который летом хотел покинуть ПСЖ, новый контракт. Действующее соглашение истекает в июне 2022 года.

Неймар перешёл в ПСЖ из «Барселоны» в 2017 году за рекордные €222 млн. Он провёл в составе французского коллектива 60 матчей, забил 53 мяча и сделал 29 результативных передач.

Ранее ПСЖ с минимальным счётом обыграл «Лион» благодаря голу Неймара.