СМИ: ПСЖ обсуждает с Неймаром продление контракта

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Бразильский нападающий Неймар может продлить контракт с французским футбольным клубом ПСЖ.
СМИ: ПСЖ обсуждает с Неймаром продление контракта
  • Reuters

Как сообщает Le 10 Sport, руководство клуба провело встречу с представителями игрока после матча первого тура Лиги чемпионов с «Реалом» (3:0).

Парижане намерены предложить форварду, который летом хотел покинуть ПСЖ, новый контракт. Действующее соглашение истекает в июне 2022 года. 

Неймар перешёл в ПСЖ из «Барселоны» в 2017 году за рекордные €222 млн. Он провёл в составе французского коллектива 60 матчей, забил 53 мяча и сделал 29 результативных передач.

Ранее ПСЖ с минимальным счётом обыграл «Лион» благодаря голу Неймара.

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