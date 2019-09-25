СМИ: Набабкин вернётся к тренировкам на следующей неделе

Защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин, который восстанавливается после травмы, должен приступить к работе с командой на следующей неделе.

Как сообщает Sport24, футболист ЦСКА Кирилл Набабкин находится на финальной стадии выздоровления. По информации источника, защитник вернётся к тренировкам в общей группе на следующей неделе и может быть включён в заявку команды на матч Лиги Европы с «Эспаньолом».

Набабкин получил травму в матче седьмого тура Российской премьер-лиги с «Ахматом» (3:0), который состоялся 25 августа.

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