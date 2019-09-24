Шубенков отреагировал на слова Ласицкене об отъезде за рубеж в случае отстранения РУСАДА
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В комментариях под записью Ласицкене в Instagram Шубенков написал: «А в России ты недоступна для международного контроля, что ли?»
На это двукратная чемпионка мира и Европы ответила следующее: «Думаю, что ты прекрасно помнишь Рио. Мы были в пуле IAAF, были доступны на территории РФ... И никуда не поехали. Как думаешь, что случится сейчас при точно такой же ситуации?»
23 сентября стало известно, что WADA инициировало процесс исключения РУСАДА из числа членов организации из-за обнаруженных расхождений в базе данных московской антидопинговой лаборатории.
Ранее Ласицкене заявила, что уедет из России в случае отстранения РУСАДА.