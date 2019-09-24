Экс-футболист «Арсенала» раскритиковал голосование ФИФА за лучшего игрока года

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Бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон не согласен с голосованием за звание лучшего футболиста года, победу в котором одержал форвард «Барселоны» Лионель Месси.
Экс-футболист «Арсенала» раскритиковал голосование ФИФА за лучшего игрока года
  • © Jonathan Moscrop via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Извините, но это какой-то бред. Месси сделал то же, что делает каждый сезон. Он не поднялся на новый уровень, не привёл «Барселону» к победе в Лиге чемпионов. Такие награды получают за что-то особенное. Ван Дейк это сделал — помог «Ливерпулю» выиграть Лигу чемпионов. Для меня итоги голосования — посмешище. Полный цирк. Что должен сделать ван Дейк? Он вывел сборную Нидерландов в финал Лиги наций. Не могу поверить. Он вывел их на другой уровень. Месси в прошлом году не сделал этого в «Барселоне». Он никогда не делал этого, а просто делал то же, что и обычно. Если тренер получил награду, то как этого не случилось с его игроком?» — приводит слова Мерсона Metro.

Лучшим тренером года по версии ФИФА стал наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп, который привёл команду к победе в Лиге чемпионов. Звание лучшего футболиста получил Лионель Месси, команда которого вылетела от мерсисайдцев в полуфинале турнира.

Ранее сообщалось, что Месси в шестой раз признан ФИФА лучшим футболистом мира.

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