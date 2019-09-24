Почётный президент Единой лиги ВТБ назвал российский клуб, работающий по принципам НБА
- © Рамиль Ситдиков
- РИА Новости
«Хочу похвалить «Енисей». Это единственный клуб, который ни копейки не платит агентам и посредникам. Они работают по принципам НБА. Там клубы не платят агентские. Если спортсмен доволен своим представителем, он заключает с ним агентский договор и отдаёт ему какой-то процент своей зарплаты. Это их личная договорённость, а клуб здесь ни при чём. А наши команды платят довольно большие деньги агентам. Причём иногда это жулики, которые не имеют абсолютно никакого отношения к баскетболу», — приводят слова Иванова «Известия».
В прошлом сезоне «Енисей» занял девятое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ и не попал в плей-офф.
Ранее сообщалось, что стало известно место проведения Матча звёзд Единой лиги ВТБ 2020 года.