Почётный президент Единой лиги ВТБ назвал российский клуб, работающий по принципам НБА

Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов заявил, что красноярский «Енисей» является единственным российским клубом, который не платит агентам за трансферы.

«Хочу похвалить «Енисей». Это единственный клуб, который ни копейки не платит агентам и посредникам. Они работают по принципам НБА. Там клубы не платят агентские. Если спортсмен доволен своим представителем, он заключает с ним агентский договор и отдаёт ему какой-то процент своей зарплаты. Это их личная договорённость, а клуб здесь ни при чём. А наши команды платят довольно большие деньги агентам. Причём иногда это жулики, которые не имеют абсолютно никакого отношения к баскетболу», — приводят слова Иванова «Известия».

В прошлом сезоне «Енисей» занял девятое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ и не попал в плей-офф.

Ранее сообщалось, что стало известно место проведения Матча звёзд Единой лиги ВТБ 2020 года.