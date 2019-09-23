Ари рассказал, когда последний раз общался с наставником сборной России
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«Когда последний раз был в сборной. После этого ни разу не разговаривал», — цитирует Ари «Рейтинг Букмекеров».
При этом он не теряет надежды на возвращение в национальную команду. По его словам, он продолжает работать над собой и будет ждать шанса, но в конечном итоге определять всё будет тренерский штаб.
Ари получил российское гражданство в 2018 году, после чего дебютировал за сборную России в контрольном матче с Германии, а затем вышел на поле в игре Лиги наций со Швецией.
Ранее Ари заявил, что счастлив выходу Павла Мамаева на свободу.