Ари рассказал, когда последний раз общался с наставником сборной России

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Нападающий «Краснодара» Ари рассказал, когда у него последний раз вышло пообщаться с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым.
Ари рассказал, когда последний раз общался с наставником сборной России
  • Reuters

«Когда последний раз был в сборной. После этого ни разу не разговаривал», — цитирует Ари «Рейтинг Букмекеров».

При этом он не теряет надежды на возвращение в национальную команду. По его словам, он продолжает работать над собой и будет ждать шанса, но в конечном итоге определять всё будет тренерский штаб.

Ари получил российское гражданство в 2018 году, после чего дебютировал за сборную России в контрольном матче с Германии, а затем вышел на поле в игре Лиги наций со Швецией.

Ранее Ари заявил, что счастлив выходу Павла Мамаева на свободу.

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