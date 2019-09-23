РФС временно снял с «Тамбова» запрет на регистрацию игроков

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) приняла решения временно снять с «Тамбова» запрет на регистрацию новых игроков.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Отмечается, что теперь клуб может регистрировать новых футболистов до 31 октября 2019 года.

Ранее «Тамбову» запретили это делать из-за задолженности перед полузащитником Вагизом Галиулиным. 23 сентября было удовлетворено ходатайство игрока о снятии запрета на регистрацию.

После десяти туров Российской премьер-лиги «Тамбов» занимает 15-е место, имея в своём активе восемь очков.

Ранее тренер «Тамбова» сравнил «Ростов» с «Ливерпулем».