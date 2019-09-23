РФС временно снял с «Тамбова» запрет на регистрацию игроков

Короткая ссылка
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) приняла решения временно снять с «Тамбова» запрет на регистрацию новых игроков.
РФС временно снял с «Тамбова» запрет на регистрацию игроков
  • @fctambov68
  • Twitter

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Отмечается, что теперь клуб может регистрировать новых футболистов до 31 октября 2019 года.

Ранее «Тамбову» запретили это делать из-за задолженности перед полузащитником Вагизом Галиулиным. 23 сентября было удовлетворено ходатайство игрока о снятии запрета на регистрацию.

После десяти туров Российской премьер-лиги «Тамбов» занимает 15-е место, имея в своём активе восемь очков.

Ранее тренер «Тамбова» сравнил «Ростов» с «Ливерпулем».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить