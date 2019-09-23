Стала известна причина отказа Чичеровой в предоставлении нейтрального статуса

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) опубликовала причины отказов со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в предоставлении нейтрального статуса российским спортсменам.

Как сообщает пресс-служба ВФЛА, IAAF отказала олимпийской чемпионке 2012 года в Лондоне в прыжках в высоту Анне Чичеровой в предоставление нейтрального статуса из-за перепроверки базы данных московской антидопинговой лаборатории. По аналогичной причине допуск также не получили Анна Авдеева, Александра Гуляева, Алёна Гордеева, Ангелина Жук-Краснова, Антонина Кривошапка, Екатерина Конева, Дарья Нидбайкина, Константин Плохотников, Евгения Соловьёва, Екатерина Строкова, Максим Якушев, Елена Лашманова и Екатерина Завьялова.

Отмечается, что Александре Ярышкиной, Наталье Погребняк и Анастасии Витюговой было отказано из-за недостаточного времени нахождения их в пуле тестирования.

Ранее сообщалось, что девять российских спортсменов подали в суд на главу РУСАДА.