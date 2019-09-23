Шмаров: любой матч «Спартака» — сплошное расстройство
- РИА Новости
«Любой матч «Спартака» — сплошное расстройство. И вы прекрасно понимаете, как ко всему этому относимся мы, ветераны клуба. Мы в своё время брали трофей за трофеем, а сейчас… Зла не хватает! Игра команды в новом сезоне вызывает у меня недоумение. Мало того что проигрываем тем, у кого должны брать очки, так ещё и как уступаем: без голов, без моментов толком», — приводит слова Шмарова «Советский спорт».
Он отметил, что основная проблема команды — это отсутствие характера.
«Ну, пропустили вы первыми, так идите и побейтесь. Летите вперёд, топчите всех и вся, затолкайте мяч за ленточку хоть как-нибудь. Сделайте что-нибудь! Ведь даже проигрывать можно по-разному», — добавил эксперт.
По итогам десяти туров РПЛ «Спартак» набрал 14 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что Александр Бубнов назвал проблемы «Спартака» после поражения от «Уфы».