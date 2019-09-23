Рамос принёс извинения болельщикам «Севильи»

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал реакцию болельщиков «Севильи» на его действия на поле.

«Многие пытаются изменить такую ситуацию, но некоторые люди просто не хотят ничего понимать. Мне не хотелось бы, чтобы я появлялся в новостях всякий раз, когда уезжаю отсюда. Уверен, со временем всё изменится. Если я вдруг кого-то оскорбил, то прошу прощения. Но я не пытался сделать ничего плохого», — приводит слова Рамоса AS.

33-летний испанец является воспитанником «Севильи», в основном составе которой играл до 2005 года, после чего перешёл в «Реал».

Ранее сообщалось, что гол Бензема помог «Реалу» минимально обыграть «Севилью».