Рамос принёс извинения болельщикам «Севильи»

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Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал реакцию болельщиков «Севильи» на его действия на поле.
Рамос принёс извинения болельщикам «Севильи»
  • © Legan P. Mace/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Многие пытаются изменить такую ситуацию, но некоторые люди просто не хотят ничего понимать. Мне не хотелось бы, чтобы я появлялся в новостях всякий раз, когда уезжаю отсюда. Уверен, со временем всё изменится. Если я вдруг кого-то оскорбил, то прошу прощения. Но я не пытался сделать ничего плохого», — приводит слова Рамоса AS.

33-летний испанец является воспитанником «Севильи», в основном составе которой играл до 2005 года, после чего перешёл в «Реал».

Ранее сообщалось, что гол Бензема помог «Реалу» минимально обыграть «Севилью».

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