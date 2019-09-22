Чемпион мира по боксу Руис заявил о желании объединить титулы

Обладатель четырёх поясов в тяжёлом весе мексиканец Энди Руис заявил, что хотел бы стать абсолютным чемпионом мира.

«Мне не хватает одного чемпионского пояса до звания абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе. Я думаю об унификации, но сначала мне предстоит поединок с Энтони Джошуа. После победы я могу провести бой с Деонтеем Уайлдером или Тайсоном Фьюри», — цитирует Руиса Sky Sports.

Следующий бой мексиканец проведёт против экс-обладателя титулов британца Энтони Джошуа. Поединок состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. Пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета принадлежит американцу Деонтею Уайлдеру.

Ранее сообщалось, что сборная России заняла второе место в медальном зачёте ЧМ по боксу.